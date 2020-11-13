 

В Днепропетровском политехническом университете профессора уволили за русский язык по доносу студентки

Профессор Валерий Евгеньевич Громов преподавал в Политехническом университете города Днепропетровск (Днепр) 27 лет, читая курсы по эстетике, истории культуры и разнообразной философии. Лекции свои он всегда читал на русском языке. В конце октября на одном из занятий студентка Софья Лисковская попросила его перейти на украинский язык. Профессор отказался, сказав, что читает на русском, а если студентке это не нравится, она может написать на него жалобу. К этому он присовокупил слова "два языка -- нация, один язык -- руина, а не Украина". 
 
Студентка действительно написала донос, её отец постарался раздуть скандал, и хотя в защиту профессора даже выступило четверо студентов (один поддержал Софию Лисковскую, остальные промолчали), Громова в конце концов вынудили написать заявление об увольнении. 
 
Подробнее здесь и здесь.  
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