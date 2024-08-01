 

Глава "Военторга" задержан за хищение 400 млн рублей

МВД РФ возбудило уголовное дело о хищении четырёхсот миллионов рублей руководством и сотрудниками "Военторга" при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны РФ. По версии следствия, в 2019 году глава и сотрудники «Военторга» с соучастниками, находясь на территории Москвы, Северной Осетии, Ставропольского края, Псковской области объединились в преступную группу и заключили госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на сумму около 625 миллионов рублей.

С декабря 2019 по декабрь 2022-го они приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был 41-летний предприниматель из Северной Осетии. После этого они продали товары Министерству обороны, «экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей».

Глава «Военторга» и бенифициар подконтрольных организаций задержаны, им предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере). С 2012 года гендиректором "Военторга" является Владимир Павлов.

"Лента" напоминает, что за последнее время было задержано и арестовано несколько бывших сотрудников Минобороны и компаний, которые работают в интересах военного ведомства: заключены под стражу бывший заместитель министра генерал армии Дмитрий Булгаков (обвиняется в коррупции), глава Военно-строительной компании Минобороны Андрей Белков (подозревается в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа), один из бывших руководителей компании «Оборонэнерго» Марк Манукян (предъявлено обвинение по статье «Халатность», организация занимается энергоснабжением объектов Минобороны России в рамках государственных контрактов). 

 

Сумма контрактов АО "Военторг", где компания является поставщиком, в 2024 году снизилась в 23 раза по сравнению с предыдущим - с 2,181 млрд рублей до 94,7 млн рублей. 

 

 

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