Хищение 42 млн рублей в Минздраве Дагестана, китаец организовал ОПГ для вывоза леса, арестован чиновник из Минобороны РФ

ФСБ возбудило уголовное дело о хищении 42 миллионов рублей чиновниками Минздрава Дагестана во время ковидопандемии. По версии следствия, с конца 2021 по начало 2022 года Минздрав Дагестана заключил два госконтракта на поставку реагентов для выявления антигенов SAR-COV-2, при этом цены были завышены.

Следователи в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении уроженца Китая и девяти местных жителей, создавших организованную преступную группу для контрабанды леса. По версии следствия, организатором преступной группы является 52-летний уроженец Китая Хао Чанлин. Участники ОПГ получали денежные средства из КНР, после чего по недостоверным декларациям вывозили лесоматериалы из РФ и смогли таким образом вывезти товаров на 818 миллионов рублей.

Басманный суд Москвы арестовал замглавы департамента военного имущества Минобороны России Владимира Шишова по подозрению в мошенничестве на 27 млн рублей. Как следует из материалов уголовного дела, Шишов подозревается в хищении путем мошенничества 27 млн рублей, выделенных на закупку древесины. Предприниматель Дмитрий Левченко (он также арестован) должен был выполнить условия контракта по сортировке и штабелированию древесины. Но эти работы так и не были выполнены, а 27 млн рублей, выделенных из бюджета Минобороны, были похищены, преступление было совершено в 2022 году.