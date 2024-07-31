Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Курской области

ночь на 27 июля во дворе многоэтажного дома взорвался украинский дрон; женщина, получившая осколочные ранения, попыталась самостоятельно добраться до своей квартиры на втором этаже, однако потеряла сознание. Её нашёл школьник

Юрий Смольников. Он вовремя остановил кровотечение, наложив жгут выше раны, и позвонил медикам.