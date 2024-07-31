 

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Курской области

Жилая многоэтажка загорелась в белгородском Шебекине после обстрела украинскими кассетными боеприпасами. Часть города без света. В Новопетровке украинские беспилотники повредили частный дом, в Илек-Пеньковке повреждены три частных дома, три автомобиля и социальный объект. Электроснабжение нарушено в Прилесье, селах Графовка, Демидовка, Романовка, Поповка, частично в Репяховке и Илек-Пеньковке. Также атакованы: Безымено, Терезовка, Муром (повреждены частные жилые дома и легковой автомобиль), Мокрая Орловка (повреждён легковой автомобиль), Вязовое (перебита ЛЭП), Новопетровка (повреждён инфраструктурный объект связи). 
В Курской области пожар на некоем неназванном объекте. Также в Курской области беспилотник ударил по автозаправке, ранен работник, заправка повреждена. В Судже школьник спас раненую соседку. В ночь на 27 июля во дворе многоэтажного дома взорвался украинский дрон; женщина, получившая осколочные ранения, попыталась самостоятельно добраться до своей квартиры на втором этаже, однако потеряла сознание. Её нашёл школьник Юрий Смольников. Он вовремя остановил кровотечение, наложив жгут выше раны, и позвонил медикам.
В Донецке серия взрывов, известно о попадании по частному дому в Пролетарском районе города.
В больнице умерла пенсионерка, получившая тяжелейшие травмы при ударе украинцев по Первомайску, ЛНР, 5 июля.
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