Каждый день в российские войска поставляется около 4 тысяч FPV-дронов, заявил министр обороны России Андрей Белоусов, отвечая на просьбу одного из бойцов, воевавшего под Крынками в Херсонской области, иметь в каждом отряде определенное число дронов, чтобы иметь меньше потерь среди личного состава. "Количество FPV-дронов резко увеличилось", - сказал Белоусов.

Российские военнослужащие с оружием в руках записали видеообращение к мигрантам, призвав их соблюдать российские законы. На видеозаписи один из бойцов заявил, что в последнее время очень острой проблемой в российском обществе становится ситуация с ростом числа преступлений ("грабежей, изнасилований, избиений"), совершаемых мигрантами или людьми, недавно получившими гражданство РФ. Бойцы предупредили, что таких людей ожидает "одна-единственная судьба".

За минувшее полугодие число экстремистских преступлений, совершаемых мигрантами в РФ, увеличилось на 55%.