 

4000 FPV-дронов поставляется в ВС РФ каждый день. Бойцы СВО обратились к мигрантам

 

Каждый день в российские войска поставляется около 4 тысяч FPV-дронов, заявил министр обороны России Андрей Белоусов, отвечая на просьбу одного из бойцов, воевавшего под Крынками в Херсонской области, иметь в каждом отряде определенное число дронов, чтобы иметь меньше потерь среди личного состава. "Количество FPV-дронов резко увеличилось", - сказал Белоусов. 

 

Российские военнослужащие с оружием в руках записали видеообращение к мигрантам, призвав их соблюдать российские законы. На видеозаписи один из бойцов заявил, что в последнее время очень острой проблемой в российском обществе становится ситуация с ростом числа преступлений ("грабежей, изнасилований, избиений"), совершаемых мигрантами или людьми, недавно получившими гражданство РФ. Бойцы предупредили, что таких людей ожидает "одна-единственная судьба". 

За минувшее полугодие число экстремистских преступлений, совершаемых мигрантами в РФ, увеличилось на 55%. 

 
Глава запугивавшего жителей Мытищ "шариатского патруля", успевший получить гражданство РФ, покинул Россию и вернулся в родной Таджикистан.
39,5 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство РФ, выдворены за пределы России в первом полугодии 2024 года. В прошлом году их было 44 тысячи за целый год.
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