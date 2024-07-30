Парижские Игры и культурный сатанизм*

На днях все имели возможность убедиться, что в Париже происходят вовсе не Олимпийские Игры, что это не спортивный праздник, призванный чествовать спортивные достижения кого бы то ни было.





Нет, эти Игры – это явно что-то другое.





(К Hunger Games добавляются Games of Paris или Satanic* Games?)





На самом деле от четы Макронов (которых за глаза называют «парочкой 14-39»***) трудно было ожидать чего-то другого. Вспомним, как они сразу после восшествия на трон пригласили в Елисейский дворец музыкально-порнографическую* группу, скажем, с определёнными характеристиками, с самого парижского злачного дна, не стесняясь показывать к ним своё личное расположение и близость. И это событие, без всякого преувеличения, стало символом начала конца Франции.





Да, это был исторический момент – к власти пришли люди, открыто издевающиеся не только над классическим вкусом, общепринятыми правилами поведения и человеческого достоинства, но и стремящиеся вывернуть наизнанку все основные ценности (но в этом французы убедятся позже).





Поэтому совершенно не удивительно, что церемония открытия «Парижских Игр» прошла именно таким образом.





Конечно, шокировала степень выставленного напоказ всему миру бесовства и сатанизма*, шокировало то бесстыдство, с каким они продемонстрировали свои «ценности»:





- глумливое восхваление кровавой демонической Республики (Консьержери в крови и огне, кривляющийся манекен, изображающий бедную королеву с отрубленной головой, вдобавок орущей революционную песню)

- уничтожение французских классических институтов знания и культуры (Ассасин подносит факел, и здание Institut de France охватывает пламя, из него выходит афро-французская певица с вихляющими подтанцовщиками, из её «песни» доносятся слова «я не твоя проститутка, джа-джа-джа)

- унижение французской правоохранительной системы и шире – органов защиты власти и государства: оркестр Республиканской гвардии вынужден подыгрывать и подтанцовывать (!!!) вихляющей афро-французской певице, поющей на тему низменных секс-отношений

- засилье американских эстетических канонов и звёзд поп-культуры и рэпа, отличившихся известным образом – леди Гага (подружка сатанистки* Марины Абрамович), рэпер-наркоман Снуп Догг с подвеской изображающей Бафомета, Селин Дион (сыгравшая в сатанинском* рекламном ролике с младенцами)

- воукизм и отмена всего французского: олимпийский огонь зажгли чернокожие спортсмены, не было упомянуто ни одного французского достижения, ни одного великого француза, никаких памятников – в общем, ничего французского. За исключением видов Парижа с воздуха – Парижа, созданного свергнутой ими же монархией, и Эйфелевой башни, которая выглядела исключительно оккультным символом.

- разврат, возведённый в принцип: множество персонажей – сексуальных девиантов, эпизод с полиаморией* на троих, растление детей.

- весьма прозрачный намек на трафик детей и системную педофилию*: странная сцена с детьми в лодке, которых ассасин-исполнитель везёт в неизвестном направлении. И потом эти дети исчезают в сумерках, и мы их больше не видим. Таким образом они признаются, что практикуют это*.

- и самое главное – сатанински* вывернутая наизнанку святая сцена Тайной Вечери, где на месте Христа сидит толстая гендерфлюидная демоница в языческой короне, а рядом драг-квины, апостолы Антихриста.

- призыв к полному моральному разложению: на столе на блюде под крышкой языческий бог вина и оргий Дионис, совершенно голый, поет «программную» в своем роде песню: «голые все равны – и богатые, и бедные». Опять издевательское извращение учения Христа о богатых и бедных.





Как признался впоследствии «креативный режиссер» этого «олимпийского» шабаша Тома Жолли, они решили «сделать противоположное тому, что было показано на церемонии открытия Олимпиады в Пекине в 2008 году».





Китайцы, как мы помним, показали тогда идею мощного государства, единения народа, любовь к традиции, идею самозабвенного труда и дисциплины.





А Париж, напротив, показал кровавую Республику, унижение христианской идентичности Франции, унижение французского народа, крайнюю деградацию нравов, волю к разрушению нации и государства. А также обильную оккультную символику, намекающую на тайные сатанинские* практики.





Весь этот разгул нечисти и разнузданное непотребство имело своим последним аккордом впечатляющее явление Бледного Всадника Апокалипсиса, который пронёсся по водам Сены под странную мертвящую музыку. Снова попытка «отмены» Христа, шагавшего по водам и возвещавшего Спасение, тогда как их всадник возвещает противоположное - смерть.





Конечно, этот Бледный Всадник Апокалипсиса – не просто «артистическое хулиганство». Это претензия на настоящее «пророчество», в стиле ложных пророчеств Жака Аттали.





Они «предрекают» нам то, что сами тайно организуют: голод, климатические бедствия, эпидемии, нехватку воды и еды, массовые исходы «климатических беженцев» и т.д. Они создают всё это своими руками и говорят нам: скоро будет конец света (для вас, не для нас), ждите.





Помнится, весной 2020 года, когда по всей планете были организованы локдауны во имя «спасения от смертельного вируса», Макрон сделал совершенно галлюцинаторное заявление:

«Грядёт Зверь Событий. Он (уже) здесь» («La Bête des événements arrive. Elle est là»).





Есть также другая запись, где Макрон с отрешённым потусторонним видом признаётся, что не принадлежит самому себе, что служит какому-то великому делу.





Поэтому пора бы нам перестать бояться быть обвинённым в пристрастиях к «теориям заговора», перестать бояться видеть то, что мы видим, и говорить об этом.





К слову, пора бы также ввести в обиход термин «культурный сатанизм*», наподобие всем известного «культурного марксизма». Культурный сатанизм* уже давно укоренён на Западе, со времен Ренессанса.





Ведь что такое Ренессанс – это начало дехристианизации и возврата к элементам греко-римского язычества.





Это начало глубокого духовного упадка, которое привело к возникновению огромного количества ересей, оккультных учений, к увлечению магией, алхимией, астрологией, каббалой* и т.д.

Как итог образовалась богоборческая идеология, оформленная в масонстве и в философии.





Франция с ее либертинажем, маркизом де Садом была в этом движении среди первых.





Вслед за воспетой в учебниках эпохой Гуманизма (а это культ обезбоженного человека, человек как мера всех вещей) воспоследовала эпоха Просвещения (культ человеческого разума, человек как идеал и цель), которую французский философ Бертран Вержели в своей книге «Тёмная эпоха Просвещения»** назвал более обскурантистской, чем Средние века, ибо оно убило в человеке его духовную составляющую.





Затем – все это логически обусловленная цепь! - Французская Революция, Террор, философский нигилизм XIX века, тоталитаризмы ХХ века.

А в ХХI веке – какая неожиданность! – вылез откровенный сатанизм*, стремление не только уничтожить христианство, но и высмеять его и вывернуть наизнанку, уничтожить человека как творение Божие.





Сатанизм* в последние два десятилетия стал видимым везде – в церемониях открытия Олимпиад (в особенности в Лондоне 2012 года), в современном искусстве, в открытии Сен-Готардского туннеля, в различных дефиле «высокой моды», в гей* - прайдах, в Евровидении, в светских гала со звездами, в частных VIP - вечеринках, в перформансах Марины Абрамович и ей подобных, в латино-американских карнавалах и т.д. Сатанизм* присутствует на площадях и в парках европейских городов в виде уродливых символичных статуй и сооружений, пришёл он даже в католические церкви – на Рождество во многих из них, и в первую очередь в Ватикане, вместо традиционных вертепов выставляются богохульные «инсталляции».





Сатанизм* является также сущностью движения драг-квинов*, которые вдруг заполонили телевидение, различные фесты* и мероприятия, а также стали организовывать для маленьких детей «сеансы чтения сказок». Нетрудно заметить, что они рвутся к детям, это просматривалось и в церемонии открытия Парижских игр, они буквально «тёрлись» около них.





Какова их ближайшая цель?





Они хотят, чтобы все стали как они.





Комментируя шум вокруг церемонии открытия «Парижских Игр», Жак Аттали сказал следующее:





«В этом спектакле было много трансгрессий*. Главное – это чем будет выглядеть эта церемония через десять лет. Станут ли эти трансгрессии* банальными и перестанут шокировать, или же наоборот, будут восприняты негативно и подтолкнут людей вернуться назад, отказаться от них. Через десять лет станет ясно, откроет ли эта церемония путь к свободе или же, наоборот, закроет. Я надеюсь, что Франция уже на пути к свободе».





Ну, а мы в России знаем, что их понятие «свобода» на нашем языке означает «смерть».





И мы знаем, что нам делать.





И уже делаем.





*Сатанизм - признано в России экстремистской идеологией и внесено в список террористических и экстремистских организаций в России.

*«международное движение ЛГБТ*» (признано в России экстремистским и запрещено) внесено в перечень террористических и экстремистских организаций.

** Bertrand Vergely. Obscures Lumières. Ed.Cerf, 2018.

*** Их так называют, потому что они «вступили в отношения», когда ему было 14 лет, «ей» – 39.