Олимпийским атлетам раздадут 160 000 презервативов, но предпишут воздержание

Раздавать спортсменам презервативы -- традиция Олимпийских игр, берущая начало в 1988-м, когда презервативы имели целью борьбу с распространением ВИЧ-инфекции.

Но в этом году, хотя атлетам и собираются раздать 160 000 презервативов, секс во время Олимпиады настоятельно не рекомендуется во имя борьбы с ковидом. Для спортсменов подготовлено 33-страничное руководство , где их просят соблюдать "социальную дистанцию" и избегать физических контактов, включая объятия и рукопожатия.

По подсчётам, на каждого атлета придётся примерно 14 презервативов, которые они смогут увезти к себе на родину "с осознанием выполненного долга".



