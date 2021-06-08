Олимпийским атлетам раздадут 160 000 презервативов, но предпишут воздержание
- 08.06.2021, 00:01,
- Новости
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Раздавать спортсменам презервативы -- традиция Олимпийских игр, берущая начало в 1988-м, когда презервативы имели целью борьбу с распространением ВИЧ-инфекции.
Но в этом году, хотя атлетам и собираются раздать 160 000 презервативов, секс во время Олимпиады настоятельно не рекомендуется во имя борьбы с ковидом. Для спортсменов подготовлено 33-страничное руководство
, где их просят соблюдать "социальную дистанцию" и избегать физических контактов, включая объятия и рукопожатия.
По подсчётам, на каждого атлета придётся примерно 14 презервативов, которые они смогут увезти к себе на родину "с осознанием выполненного долга".