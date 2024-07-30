В донецкой Горловке при атаке ВСУ погибла
вагоновожатая трамвая. Ещё одна женщина ранена.
В Малых Копанях Херсонской области ранен
шестнадцатилетний подросток.
В Белгородской области ранены
два мирных жителя в Вознесеновке и Шебекине. За сутки украинцы атаковали девять районов
Белгородской области, выпустив около 80 снарядов и более 30 беспилотников, разрушены и повреждены частные жилые дома и легковые автомобили. 30 июля сброшено взрывное устройство
на сельхозпредприятие на хуторе Церковный, повреждены два автомобиля, в Петровке повреждён частный дом. Всего же с февраля 2024 года на Белгородчине разрушено более 30 тысяч
жилых домов и квартир, 24 тысячи из них восстановлены.
Информация, что на Украине задержан сын умершего под домашним арестом академика Петра Толочко, доктор исторических наук Алексей Толочко - не подтвердилась. Вероятно
, это Олег Вусатюк, некогда возглавлявший общественную организацию "Украинская академия русистики" и писавший о необходимости сохранения памяти о Великой Отечественной войне.
Ещё в марте 2022 года СБУ похитила русского киевского историка Александра Каревина, автора книг
"Русь нерусская", "Сумерки невежества", "Исторические шахматы Украины" и др. Его судьба остаётся неизвестной, официальные представители РФ также не пытались прояснить произошедшее с Каревиным.