В Таджикистане "совет улемов" определил, как одеваться женщинам, в Мытищах "шариатский патруль" устанавливал те же правила

Совет улемов Исламского центра Таджикистана издал фетву с рекомендациями ношения женской одежды согласно исламскому шариату. Предполагается, что традиционная национальная одежда таджикских женщин состоит из платка, платья и штанов, "носить обтягивающую и черную женскую одежду, прозрачную и другую, которая делает видимой части тела, не рекомендуется".

В подмосковных Мытищах группа мигрантов из Таджикистана организовала «шариатский патруль». По данным "Царьграда", они сломали несколько самокатов, рекламировали наркотики, а также останавливали на улицах девушек в коротких юбках и требовали, чтобы те «прилично одевались», объясняя это тем, что исламские законы требуют от женщин скромности в одежде. Глава "шариатского патруля" оказался новым россиянином: паспорт РФ он получил в 2023 году.

Ещё одного нового россиянина объявили в розыск в Благовещенске за уклонение от военной службы.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после жалоб жителей села Кик Новосибирской области на мигрантов. Местные жители рассказали в социальных сетях, что мигранты захватили их село: регулярно нарушают общественный порядок, оскорбляют их и угрожают, напали на местную жительницу. Люди неоднократно жаловались на происходящее, однако администрация никаких мер не предпринимала.

Более 500 граждан Таджикистана задержаны в России по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в I полугодии 2024 года. В эту статистику не попадают бывшие граждане Таджикистана, успевшие стать гражданами РФ.

