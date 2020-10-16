Россия всё ещё теряет население из-за Второй мировой войны

По его словам, объективными причинами для сокращения населения являются две демографические ямы -- яма Великой Отечественной войны, и яма, связанная с распадом СССР.

"Любой специалист в области демографии и социологии вам объяснит, что, если бы не было этих мер поддержки, то темпы сокращения населения были бы ощутимо быстрее. Но, слава богу, этого не происходит. Не забывайте, что наша страна потеряла 30 с лишним миллионов человек во время Второй мировой войны, и у нас мало женщин, которые могут рожать детей".