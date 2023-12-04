 

В Думу вносится законопроект об уточнении понятия "соотечественник"

 

В Госдуму в понедельник внесут законопроект, который уточняет понятие «соотечественник», сообщил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, добавив, что документ вводит два обязательных критерия.

Во-первых, «соотечественник» должен знать русский язык, а если его родственники также хотят получить гражданство, они также должны знать язык. Во-вторых, «соотечественник» не должен быть из народа, у которого есть независимое национальное государство. Это не касается граждан Украины и Белоруссии, пояснил Матвеев.

Депутат назвал целью внесения законопроекта убрать лазейку, которая позволяет под видом «соотечественников» переселяться в Россию мигрантам, которые образовали собственные независимые государства. Если в начале программы добровольного переселения соотечественников в Россию было 80% славян, то сейчас все наоборот. К тому же «львиная доля Средней Азии и Закавказья переселяется в Россию и получает гражданство не как "соотечественники" , а по факту наличия вида на жительство, которое тоже получить в России не трудно».

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