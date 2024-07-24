 

Организаторы незаконной миграции, в том числе полицейские, задержаны в Ленинградской и Тульской областях

 

В Ленинградской области полиция задержала семейную пару, которая фиктивно зарегистрировала более четырех тысяч мигрантов. По версии следствия, в мае 2022 года родственница подозреваемой открыла хостел, в котором пара и начала незаконно регистрировать иностранцев. При этом в реальности мигранты там не проживали. В феврале 2023 года хостел перестал работать из-за нарушений, однако в марте в этом же помещении открылся хостел с новым названием и формально новым владельцем и там снова стали регистрировать иностранцев. С каждого иностранца семейная пара брала около семи тысяч рублей.  

Троих уроженцев Армении и одного уроженца Азербайджана задержали в Тульской области в рамках расследования дела об организации незаконной миграции, фигурантами которого ранее стали 19 человек, в том числе сотрудники полиции. Установлено, что с 2021 по май 2024 года они подыскивали иностранцев, желающих получить гражданство РФ, и за деньги предоставляли им жильё и места трудоустройства для фиктивной постановки на учёт. Кроме того, трое задержанных подозреваются в участии в преступном сообществе, организованном должностными лицами органов внутренних дел. 

 

В Татарстане мигранты устроили массовую драку с жителями города Набережные Челны.

В Самарской области уроженцы Азербайджана избили местных жителей, когда те пытались разнять драку между приезжими.

В Ульяновске мигрант повалил на землю и ногами избил пенсионера, который сделал ему замечание за то, что приезжий оскорблял детей и женщин.

 

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