В РФ нелегальные мигранты могут открывать счета, регистрировать автомобили и заключать браки

Мигранты, находящиеся на территории России нелегально, тем не менее могут открывать здесь банковские счета, регистрировать автомобили, вступать в браки. МВД РФ лишь сейчас подготовило проект закона, который может запретить эти виды деятельности иностранцам, находящимся на территории страны незаконно. Законопроект ещё обсуждается, но возможно, что "в ближайшее время он будет внесён в Госдуму".

В Новой Москве нелегально находящийся на территории РФ иностранец задержан по подозрению в изнасиловании пятнадцатилетней девочки в бане.

В Югре сотрудники центра по противодействию экстремизму задержали участников организованной группы, "сформированной по этническому признаку", подозреваемой в организации незаконной миграции. "Предварительно установлено, что с января 2021-го по октябрь 2023 года семь жителей Сургута обеспечивали незаконное пребывание и трудоустройство мигрантов на территории Югры на основании заведомо поддельных документов".

С начала 2023 года выявлено порядка 320 водителей такси возле московских аэропортов (включая Жуковский), осуществлявших свою деятельность нелегально.





