 

День Победы в цифрах русского городка Петровска-Забайкальского

 

Мой отец родом из русского городка Петровск-Забайкальский (бывший Петровский Завод, одно из мест каторги декабристов), в начале Второй Мировой войны (1939 год) население городка составляло 21 тысячу человек, сейчас - 15 тысяч человек. Почему же население городка за последние 85 лет так катастрофически уменьшилось?

Взглянем на мемориал погибшим на фронтах Второй Мировой войны жителям Петровска-Забайкальского. На мемориальных плитах выбиты имена 1600 человек (напомню - всё население городка составляло в 1939-м 21 тысячу человек).


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В СССР в 1941-м население было около 190 млн. человек, за годы Второй Мировой войны было призвано в ряды РККА 34,5 млн. человек, то есть - было призвано 18% населения СССР. Если взять 18% от населения Петровска-Забайкальского, то получится, что в этом городке было призвано 3800 человек, из которых погибло на фронте 1600 человек (42% от числа призванных). На самом деле процент погибших жителей Петровска-Забайкальского выше, так как в городке был металлургический комбинат, рабочим которого выдавали бронь и на фронт не призывали, кроме того, даже призванных в ряды РККА забайкальцев старались держать на границе с Японией, Кореей, Манчжурией, Монголией и Китаем...

Если в СССР во время ВОВ было призвано 34,5 млн. человек, а из них погибло на фронте 42% (по расчётным выше цифрам Петровска-Забайкальского), то получится, что минимальное число погибших на фронте Великой Отечественной советских солдат - 14,5 миллионов. На самом деле - больше, так как горожан, особенно - работников стратегических предприятий типа металлургического комбината, старались в армию не призывать, призывали в основном жителей деревень. К примеру, моя мама родом из деревни Оришуть, откуда ушло на фронт более 100 человек, а вернулось живыми только 10 человек. Сейчас этой деревни нет. Исчезла из-за невосполнимых потерь мужчин на фронте 1941-1945...

Исходя из вышесказанного ясно, почему в 1939-м население Петровска-Забайкальского было 21 тысяча человек, а сейчас - только 15 тысяч...

Вечная Память Героям!

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