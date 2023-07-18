В Москве мигранты избивают подростков; Путин поручил пресечь в СМИ "дискриминацию по национальному признаку"

В Москве, предположительно, в Троицком административном округе, мигранты из Азербайджана избивают
подростков и снимают это на камеру, чтобы выложить в сеть. Полиция проверяет видео
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Также в Москве на Сиреневом бульваре состоялась массовая драка
мигрантов из Узбекистана с поножовщиной, двое пострадавших, один получил ранение в живот.
Президент РФ Владимир Путин дал поручение "Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с Роскомнадзором принять дополнительные меры по недопущению распространения информации, дискриминирующей или унижающей человеческое достоинство по национальному признаку, с использованием средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет". Доклад по этой теме ожидается к 1 сентября нынешнего года.