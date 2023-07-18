В Москве мигранты избивают подростков; Путин поручил пресечь в СМИ "дискриминацию по национальному признаку"

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с Роскомнадзором принять дополнительные меры по недопущению распространения информации, дискриминирующей или унижающей человеческое достоинство по национальному признаку, с использованием средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет". Доклад по этой теме ожидается к 1 сентября нынешнего года.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение