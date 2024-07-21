 

Профессор экономики из США опубликовал "лекарство от русофобии"

Дэниэл Кляйн, профессор экономики из Университета Джорджа Мейсона (государственный исследовательский университет в штате Виргиния, США) обратил внимание на актуальность брошюры 1836 года, которая называется "Лекарство от русофобии". Автор брошюры - Ричард Кобден, британский либерал и парламентарий (1804 - 1865). Его время, пишет Кляйн, "было временем ненависти к России", но Кобден настаивал, что ненависть основана на искажении фактов и что "мы не знаем... ни одного основания, на котором можно было бы начать войну с Россией под предлогом здравого смысла или справедливости”. Кляйн приводит некоторые цитаты из статьи Кобдена:
 
"Те, кто предсказывает безграничное расширение России, забывают о неизбежном росте слабости, который сопровождается чрезмерным расширением территориального господства… [Они] слепы к опасностям, которые должны сопутствовать попытке объединить в одну громоздкую империю эти отдаленные и разнородные народы”.
"Мы обвиняем русских в том, что они занимаются воровством. Но бездействовала ли Англия? Если за последнее столетие Россия грабила Швецию, Польшу, Турцию и Персию, Великобритания за тот же период ограбила — нет, это было бы невежливым выражением — "расширила границы владений его величества" - за счет Франции, Голландии и Испании (...) [Мы], которые шатаемся под тяжестью наших колоний, одной ногой стоим на Гибралтарской скале, а другой — на мысе Доброй Надежды - вместе с Канадой, Австралией и полуостровом Индия... мы не совсем та нация, которая может проповедовать другим людям... И если бы мы начали сравнивать эти случаи, мы бы не пришли к выводу, что средства, с помощью которых Великобритания увеличила свои владения, являются ни на йоту менее предосудительными, чем те, к которым прибегла [Россия] с аналогичной целью”.
"В течение последних ста лет Англия на каждую квадратную лигу территории, присоединенной к России силой, насилием или обманом, присваивала себе три (...) Нашу историю за последнее столетие можно назвать трагедией "британского вмешательства в политику Европы”.
 

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