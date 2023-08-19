 

Преподавательницу права уволили из Открытого университета, когда она указала на педофильские мотивы учебного курса

Преподавательницу права Алмут Гадоу уволили из Открытого университета (британский государственный исследовательский университет и крупнейший университет Соединённого Королевства по количеству студентов) после десяти лет работы, когда она начала задавать вопросы по поводу нового курса "гендерной идентичности" (введён в программу в 2021/22 гг.) и указала, что "модуль уголовного права включает задание, в котором студенты должны обсудить отношения между взрослым и несовершеннолетним", причём описание ребенка и взрослого как "бойфрендов" друг друга добавляет баллов к оценке, а рассмотрение вопроса о том, "ухаживал ли взрослый за ребенком или совершил сексуальное преступление", -- уменьшает баллы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Украине по доносу студентов уволили преподавательницу за русский язык
» Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ для подведомственных вузов
» В Крыму будет создан федеральный университет им.В.И.Вернадского
» Минобороны опубликовало список вузов, в которых сохранятся военные кафедры
» Минобороны отбомбилось по военным кафедрам
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Главу Общества русской культуры Татарстана арестовали за экстремизм

Главу Общества русской культуры Татарстана арестовали за экстремизм

  • 481
Мир в ожидании определённости и перелома.

Мир в ожидании определённости и перелома.

Всадники запланированного Апокалипсиса

Всадники запланированного Апокалипсиса

Облик армии. Как начать действовать самостоятельно. Продолжение книги полковника Пинчука

Облик армии. Как начать действовать самостоятельно. Продолжение книги полковника Пинчука

  • 1 748
Андрей Гурулёв: Россия, наша великая держава, всегда помогала слабым

Андрей Гурулёв: Россия, наша великая держава, всегда помогала слабым

Ахра Авидзба: Сейчас американцы вас используют, а дальше что с вами будет? Не будет вас

Ахра Авидзба: Сейчас американцы вас используют, а дальше что с вами будет? Не будет вас

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Преподавательницу права уволили из Открытого университета, когда она указала на педофильские мотивы учебного курса

  • 18:21
  • 124

Украинцы атакуют российские регионы, в Запорожской области и ДНР есть раненые

  • 17:29
  • 145

Американцы всё чаще высказываются в пользу ядерной энергии

  • 17:08
  • 140

Фестивали в Казани, Саратове, Ярославе, Воронеже, Томске

  • 12:17
  • 222

Фильм "Свидетель". Качественная пропаганда и даже немного лучше

Украинцы снесли памятник Пушкину под Полтавой и запретили студентам посещать Киево-Печерскую Лавру

  • 01:04
  • 262
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru