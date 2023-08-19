Преподавательницу права уволили из Открытого университета, когда она указала на педофильские мотивы учебного курса

Преподавательницу права Алмут Гадоу уволили
из Открытого университета
(британский государственный исследовательский университет и крупнейший университет Соединённого Королевства по количеству студентов) после десяти лет работы, когда она начала задавать вопросы по поводу нового курса "гендерной идентичности" (введён в программу в 2021/22 гг.) и указала, что "модуль уголовного права включает задание, в котором студенты должны обсудить отношения между взрослым и несовершеннолетним", причём описание ребенка и взрослого как "бойфрендов" друг друга добавляет баллов к оценке, а рассмотрение вопроса о том, "ухаживал ли взрослый за ребенком или совершил сексуальное преступление", -- уменьшает баллы.