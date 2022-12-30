Американского профессора уволили за показ средневековых изображений Мухаммеда

Профессор искусств из Университета Хэмлайн в штате Миннесота уволен в результате жалоб студентов-мусульман на то, что он показывал им исторические (XIV-XVI вв.) изображения пророка Мухаммеда во время урока исламского искусства.

Арам Видаталла, президент Ассоциации мусульманских студентов, донёс администрации университета об инциденте, заявив, что действия профессора дискриминировали мусульман.

Дэвид Эверетт, заместитель вице-президента университета по вопросам инклюзивных проблем, описал инцидент как "бесспорно безответственный, неуважительный и исламофобский". Он также заявил, что профессор был уволен, поскольку так "станет лучше".

В ответном электронном письме в студенческую газету сам профессор-искусствовед (его имя не называется) сказал: "Мои действия были неверно истолкованы, а мои возможности для надлежащей правовой процедуры сорваны", добавив, что обвинение Эверетта в нетерпимости было "абсолютно неуместно".