 

Убитые в Херсонской области и ДНР, раненые в Белгородской области, украинцы целенаправленно обстреливают гражданских

Два человека ранены в результате удара украинцев по гражданским автомобилям: в посёлке Октябрьский и на трассе Щетиновка - Бессоновка. 20 июля при украинском обстреле Шебекина были ранены девять мирных жителей, полностью сгорел частный дом, еще один получил серьезные повреждения, уничтожены два автомобиля, серьезно повреждены две квартиры. Также повреждены два торговых объекта, социальный объект, производственное здание, линия газоснабжения. В Новой Таволжанке дроны-камикадзе повредили социальный объект и микроавтобус, в Глотове повреждены пять частных домов и линия газоснабжения. В Петровке повреждены два дома и гараж, в Щетиновке разрушены два частных дома, на хуторе Церковном повреждено сельхозпредприятие.
В Херсонской области от обстрелов ВСУ погибла женщина в селе Черноморском и ранены ещё шестеро местных жителей (в Черноморском, Костогрызове, Железном Порту). 
Двое гражданских погибли при обстреле Горловки, ДНР, ранена ещё одна мирная жительница. По неустановленным пока причинам произошёл взрыв в жилом доме в Макеевке, пострадали три человека.
 
Из радиоперехвата разговора украинских военных стало понятно, что они обсуждают целенаправленную стрельбу по мирным жителям.
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