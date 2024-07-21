Убитые в Херсонской области и ДНР, раненые в Белгородской области, украинцы целенаправленно обстреливают гражданских

полностью сгорел частный дом, еще один получил серьезные повреждения, уничтожены два автомобиля, серьезно повреждены две квартиры. Также повреждены два торговых объекта, социальный объект, производственное здание, линия газоснабжения. В Новой Таволжанке

дроны-камикадзе повредили социальный объект и микроавтобус, в Глотове повреждены п

ять частных домов и линия газоснабжения. В Петровке повреждены два дома и гараж, в Щетиновке разрушены два частных дома, на хуторе Церковном повреждено сельхозпредприятие.