Вооружённые силы Украины выпустили восемь артиллерийских снарядов по Свято-Николаевскому Белогорскому мужскому монастырю в селе Горналь под Курском и сбросили три взрывных устройства с беспилотника. Погиб шестидесятилетний прихожанин. Обломками сбитых украинских беспилотников ранены два жителя Курска.

Умер шестнадцатилетний мальчик, получивший тяжелейшие ранения 11 июля, когда украинцы сбросили взрывчатку на детскую площадку в Шебекине. Он потерял четыре литра крови. Новым обстрелом ранен житель Шебекина, повреждены жилые дома и автомобили в Муроме и Новой Таволжанке. За прошедшие сутки в Белгородской области ранены шесть мирных жителей.

Донецк остался без воды в сильную жару из-за прорыва на трубопроводе "Дон - Донбасс"; прорыв произошёл из-за того, что 17 июля в Ростовской области в районе хутора Едуш неизвестный перекрыл задвижку и сломал штурвал, из-за чего произошел гидроудар, приведший к разрыву трубы. Трубопровод снабжает водой не только Донецк, но и ДНР.



