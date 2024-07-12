Украинцы сбросили взрывчатку на детей в Шебекине, ранены пятеро, один в крайне тяжёлом состоянии

Вечером 11 июля во двор многоквартирного дома в Шебекине (Белгородская область) украинцами было целенаправленно
сброшено на детей, младшему из которых восемь лет, взрывное устройство. Ранены пятеро детей, из них один находится в тяжёлом, а ещё один - в крайне тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи
.
Также в Белгородской области при исполнении служебного долга от украинской воздушной атаки погиб
Маслиенко Александр Александрович - начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа, он в это время помогал жителям села Муром.
При обстреле предприятия в Новой Таволжанке тяжело ранен
охранник предприятия. Сгорела хозпостройка, повреждены частный дом и ЛЭП.
Белгородской губернатор Вячеслав Гладков рассказал
, что украинский беспилотники атаковал населённый пункт прямо в то время, когда он сам был там и разговаривал с местными жителями. Название населённого пункта он не называет, поскольку жители утверждают, что, узнав о визитах губернатора, украинцы обстреливают поселение ещё активнее.
Беспилотник атаковал
курортный комплекс в белгородском посёлке Разумное.
В Тульской области украинцы атаковали особую экономическую зону "Узловая", беспилотник пробил стену
завода.
В Новой Каховке (Херсонская область) украинцы обстреляли жилые дома
, из пожара спасли девять человек, жертв удалось избежать.
В посёлке Красный Партизан (ДНР) при украинском обстреле погибла
женщина 1972 г.р., ранен мужчина 1942 г.р.
В Донецке украинцы сбросили взрывчатку на пассажирский автобус, один человек ранен
.