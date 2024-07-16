 

Депутат Матвеев призвал учитывать преступления тех иностранцев, которые получают гражданство и "исчезают" из статистики МВД

 

Депутат Госдумы Михаил Матвеев отметил "ловкий фокус" в статистике преступлений, совершённых приезжими. Он объяснил, что когда иностранец получает российское гражданство, то автоматически «исчезает» из ведомственной статистики МВД по мигрантам, пополняя преступления «граждан РФ». Между тем, за последние два десятка лет российское гражданство получили порядка двух миллионов приезжих из Средней Азии и Закавказья.

«Было бы интересно посмотреть, сколько преступлений совершили они. На мой взгляд, искусственное исключение из ведомственной статистики графы "национальность" преступника не позволяет в полном объеме увидеть огромные масштабы этнической преступности в России», — сказал Матвеев, отметив, что статистика с учётом национальности помогла бы увидеть роль диаспор.  

 

В Мурманской области суд приговорил гражданина Азербайджана, который работал продавцом одного из магазинов города Ковдора, к полутора годам колонии общего режима за обман 73-летнего покупателя, который не умел пользоваться онлайн банком. С октября 2023 года по январь 2024 года осужденный более 20 раз брал с пенсионера больше денег, чем стоил товар, и таким образом присвоил 105 тысяч рублей. Сообщается, что азербайджанец раскаялся в содеянном, извинился перед пострадавшим и возместил ему причиненный ущерб.

В Москве 17 мигрантов отравились шаурмой.

Два иностранных гражданина задержаны в Алтайском крае по подозрению в контрабанде запчастей военных двигателей. Возбуждено уголовное дело.

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