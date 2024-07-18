 

Украинский омбудсмен заявил, что запретить русский язык нужно для "интеллектуального наступления" на русскоязычных

 

Закон Украины «О языке» необходим для «интеллектуального наступления» на русскоязычных жителей страны, заявил уполномоченный по защите государственного языка в республике Тарас Креминь. Он сказал, что без знания украинской мовы невозможно чувствовать себя гражданином Украины и состояться в какой-либо профессиональной сфере. Киевские власти намерены и дальше добиваться того, чтобы не владеющие украинским языком жители страны не чувствовали себя полноправными гражданами. При этом в особенности украинский будут "продвигать" в прифронтовых районах.

 

В то же время результаты последнего опроса Государственной службы качества образования Украины свидетельствуют, что только 40% украинских школьников используют мову вне школы, на востоке это 17%. 

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