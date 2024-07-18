Закон Украины «О языке» необходим для «интеллектуального наступления» на русскоязычных жителей страны, заявил уполномоченный по защите государственного языка в республике Тарас Креминь. Он сказал, что без знания украинской мовы невозможно чувствовать себя гражданином Украины и состояться в какой-либо профессиональной сфере. Киевские власти намерены и дальше добиваться того, чтобы не владеющие украинским языком жители страны не чувствовали себя полноправными гражданами. При этом в особенности украинский будут "продвигать" в прифронтовых районах.

В то же время результаты последнего опроса Государственной службы качества образования Украины свидетельствуют, что только 40% украинских школьников используют мову вне школы, на востоке это 17%.