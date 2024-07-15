 

40% детей украинских граждан используют украинскую мову вне школы

 

Школьники Украины стали реже разговаривать на украинской мове, свидетельствуют результаты опроса Государственной службы качества образования Украины. Согласно данным Госслужбы, популярность украинского среди школьников за период с 2023 по 2024 год упала на 17%. Если в начале специальной военной операции 91% учеников называли госязык Украины родным, то теперь число таких школьников составляет 74%, при этом в быту, за пределами школы, на "родном" украинском общаются только 40% обучающихся: 17% школьников говорят дома по-украински на востоке, а на западе — 74%.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Пьяные украинки устроили дебош в Будапеште; украинцы считают, что мова для патриотизма важнее, чем идти на фронт
» Российские школы взяли семь золотых медалей на Менделеевской олимпиаде
» Девять из десяти российских старших школьников хотели бы подрабатывать летом
» Чего стоила детям "дистанционка": научное исследование
» Из российской школы в Тбилиси выгнали грузин
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Трамп как тест эмоциональной нестабильности молодёжи.

Трамп как тест эмоциональной нестабильности молодёжи.

Бес в ребро

Бес в ребро

Русская песня. Александр Башлачёв

Русская песня. Александр Башлачёв

Что общего между татарской нежитью и марийским богатырём

Что общего между татарской нежитью и марийским богатырём

Путин: Примите неприемлемое

Путин: Примите неприемлемое

Распад НАТО?

Распад НАТО?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Трамп как тест эмоциональной нестабильности молодёжи.

Трамп как тест эмоциональной нестабильности молодёжи.

Правительство поддержало законопроект о приоритете Конституции РФ в местном самоуправлении

  • 13:51
  • 206

40% детей украинских граждан используют украинскую мову вне школы

  • 13:29
  • 230

Раненые в Белгородской области и ДНР, въезд в приграничные населённые пункты Белгородчины "дополнительно ограничат"

  • 13:01
  • 312

Из троих мигрантов, подозреваемых в убийстве в Подмосковье, задержали одного; глава Рособрнадзора высказался о детях мигрантов

  • 12:43
  • 547

Под Белгородом 8 раненых, в том числе ребёнок; также ребёнок ранен в ДНР

  • 16:34
  • 466
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru