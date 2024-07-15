40% детей украинских граждан используют украинскую мову вне школы

Школьники Украины стали реже разговаривать на украинской мове, свидетельствуют результаты опроса Государственной службы качества образования Украины. Согласно данным Госслужбы, популярность украинского среди школьников за период с 2023 по 2024 год упала на 17%. Если в начале специальной военной операции 91% учеников называли госязык Украины родным, то теперь число таких школьников составляет 74%, при этом в быту, за пределами школы, на "родном" украинском общаются только 40% обучающихся: 17% школьников говорят дома по-украински на востоке, а на западе — 74%.