В МВД Украины призвали использовать русский язык для проукраинской пропаганды

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил за создание заукраинского русскоязычного телеканала для контрпропаганды на мировом уровне, назвал украинский "старшим по происхождению" и призвал "не отказываться от украинских писателей":

"Русский язык - не торговая марка с правом полного распоряжения! Старший по происхождению украинский язык безусловно богаче, образней и ярче русского - спорьте кто желает - но нашей, украинской культуре принадлежит и весь корпус литературного наследия наших классиков, в том числе писавших на русском. Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей?"

Аваков уверен, что Украине следует приветствовать развитие "НАШЕГО русского языка и давать ему возможность свободно развиваться", но при этом не сомневается, что государственным языком может быть только украинский. Зато, отметил министр внутренних дел Украины, русский язык "мы не только можем, но и обязаны использовать для контрпропаганды".



