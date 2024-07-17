Молдавия объявила Россию главной угрозой, на Украине вступил в силу закон о 90% мовы, РФ стала первым торговым партнёром Таджикистана

за июньский контрольный период только 20% педагогов успешно сдали экзамен на знание эстонского языка.

В связи с массовым переходом школ на обучение на эстонском языке, учителя республики до 1 августа должны пройти аттестацию языковых навыков. Педагоги, которые намерены преподавать в новом учебном году на русском языке, должны владеть государственным языком на уровне B2, а те, кто преподают на эстонском — на уровне C1. В итоге

только 22,7% учителей сдали экзамен на уровне B2 и 18% — на уровне C1. Ранее стало известно , что хотя в Эстонии 72% жителей называют родным языком эстонский, лишь 10% считают полезным учить детей эстонскому (86% считают полезным учить детей английскому, 21% - русскому).

В Эстонии