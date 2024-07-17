Правительство Молдавии одобрило
новую стратегию обороны, в которой Россия названа главной угрозой, а ЕС и НАТО - основными союзниками. "Жизненно важной является поддержка со стороны ЕС, а также углубление отношений с Организацией Североатлантического договора", - говорится в документе.
На Украине вступило в силу
положения закона "О медиа", требующие увеличить присутствие украинской мовы в эфире до 90%. В 2021 году Конституционный суд Украины вынес вердикт, что "русских как отдельной национальной группы в стране не существует", они являются "политическим конструктом" и не имеют права "на юридическую защиту как этническая или языковая единица". При этом, согласно последним опросам
, даже сейчас только 40% живущих на Украине детей используют мову вне школы.
В Эстонии за июньский контрольный период только 20% педагогов успешно сдали экзамен на знание эстонского языка. В связи с массовым переходом школ на обучение на эстонском языке, учителя республики до 1 августа должны пройти аттестацию языковых навыков. Педагоги, которые намерены преподавать в новом учебном году на русском языке, должны владеть государственным языком на уровне B2, а те, кто преподают на эстонском — на уровне C1. В итоге только 22,7% учителей сдали экзамен на уровне B2 и 18% — на уровне C1. Ранее стало известно, что хотя в Эстонии 72% жителей называют родным языком эстонский, лишь 10% считают полезным учить детей эстонскому (86% считают полезным учить детей английскому, 21% - русскому).
РФ стала самым крупным
внешнеторговым партнёром Таджикистана, объём торговли по итогам первого полугодия 2024 года составил почти миллиард долларов и вырос по сравнению с первым полугодием 2023 года на 14,1%.