В Латвии и Эстонии учить русский язык считается перспективнее, чем латышский и эстонский

По данным Евробарометра , в Прибалтике русский язык, несмотря на все запреты, продолжает считаться более перспективным, чем местные языки (правда, проигрывая английскому).

Так, в Латвии 71% называют латышский родным языком, 25% называют родным языком русский. Однако 66% жителей Латвии способны поддерживать разговор на русском, 54% способны делать это на английском. Всё же английский считается более перспективным, чем русский, для личного развития (78%); 38% считают полезным для личного развития русский, латышский же проигрывает не только русскому, но и немецкому (19%): лишь 14% жителей Латвии считают, что его полезно знать. В то же время 90% жителей Латвии считают полезным учить детей английскому, 27% - немецкому, 25% - русскому, и только 11% жителей Латвии полагают, что для будущего детей им полезно знать латышский.

Схожая картина в Эстонии: 72% называют родным языком эстонский, 24% - русский. 58% могут вести разговор на английском, 50% - на русском. 76% считают полезным для личного развития английский, 32% - русский, 16% - эстонский. 86% считают полезным учить детей английскому, 21% - русскому, 10% эстонцев считают полезным для будущего детей учить их эстонскому.

Для Литвы данные несколько смазаны, потому что вопросы о полезности не включали (по видимости) в качестве варианта ответа литовский язык. Однако можно заключить, что в Литве для 91% населения родной язык литовский, для 4% - русский, но 62% населения страны может вести разговор на русском (на английском - 44%). 65% литовцев считают полезным учить для личного развития английский, 40% - русский, 5% - польский. 91% литовцев считают полезным для будущего детей учить их английскому, 18% - русскому. В свете попыток германского влияния на Калининград стоит обратить внимание на то, что 23% литовцев считают полезным для будущего детей учить их немецкому.