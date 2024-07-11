НАТО объявило, что путь Украины в альянс "необратим", и что победа России на Украине - самая большая угроза

"Мы полностью поддерживаем право Украины самой выбирать договоренности в сфере обороны и определять свое будущее, свободное от внешнего вмешательства. Будущее Украины - в НАТО (...)

Мы приветствуем конкретный прогресс, достигнутый Украиной после саммита в Вильнюсе [в 2023 году]. По мере того как Украина продолжает эту важнейшую работу, мы продолжим поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО".