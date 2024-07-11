НАТО объявило, что путь Украины в альянс "необратим", и что победа России на Украине - самая большая угроза
- 11.07.2024, 17:35,
- Новости
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В итоговой декларации, принятой на саммите НАТО в Вашингтоне, утверждается
, что "будущее Украины - в НАТО" и что Украина находится "на необратимом пути" в этот военный блок.
"Мы полностью поддерживаем право Украины самой выбирать договоренности в сфере обороны и определять свое будущее, свободное от внешнего вмешательства. Будущее Украины - в НАТО (...) Мы приветствуем конкретный прогресс, достигнутый Украиной после саммита в Вильнюсе [в 2023 году]. По мере того как Украина продолжает эту важнейшую работу, мы продолжим поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО".
По словам
генсека НАТО Йенса Столтенберга, самым большим риском для себя НАТО считает победу России на Украине:
"Самым большим риском и самой большой ценой для НАТО сегодня является риск победы России на Украине. Мы не можем этого допустить (...) Итог этой войны определит глобальную систему безопасности на десятилетия".
Ещё одной угрозой НАТО названо
углубление политического и военного сотрудничества России и Белоруссии.