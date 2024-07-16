Северный Кавказ - лидер господдержки РФ

Каждый пятый рубль малый и средний бизнес Северного Кавказа получил благодаря поддержке государства, общий её объём в прошлом году составил 43,3 миллиарда рублей, рассказал на Кавказском инвестиционном форуме генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, Северо-Кавказский федеральный округ лидирует по федеральной помощи, её доля составляет 18% и продолжает расти. В целом господдержка стала главным драйвером развития бизнеса, а общая доля инвестиционных кредитов в такой помощи составила почти 80%. За три года на Северном Кавказе численность малых и средних предприятий выросла на 20%, до 231 тысячи, и поддержка Северного Кавказа остаётся одним из приоритетных направлений. Федеральные власти стремятся сделать каждый регион Северного Кавказа инвестиционно привлекательным, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



