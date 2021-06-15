Мишустин отметил низкую эффективность инвестиций в Северный Кавказ

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил низкую эффективность программы социально-экономического развития регионов Северного Кавказа:

"Основные экономические показатели развития субъектов Северного Кавказа отстают от общероссийских, это касается и ВРП на душу населения, и важнейшего показателя - инвестиций в основной капитал... Надо честно признать, что положение дел на Кавказе непростое. Реализуемая в последние годы программа социально-экономического развития этого макрорегиона, давайте скажем честно, не принесла ощутимых результатов. По-прежнему достаточно много проблем, которые требуют решения, в том числе на федеральном уровне... Существующие механизмы поддержки инвестпроектов себя не оправдали... Если мы просто сравним, на Дальнем Востоке каждый рубль бюджетных средств приносит более 30 рублей частных инвестиций, в особых экономических зонах - почти 2,5 рубля, а на Северном Кавказе - 50 копеек".

Мишустин указал также на уровень младенческой смертности, который на 29% выше, чем в целом по стране, и на безработицу (её уровень более чем в 2,5 раза превышает средний по России).



