Чего стоила детям "дистанционка": научное исследование

В журнале "Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья" появилась научная статья со сложным названием ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И САМОЧУВСТВИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ДИСТАНЦИОННО ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID‑19).

Основные тезисы:

1) "В связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) в мире 1,3 млрд детей весной 2020 г. находились в самоизоляции и не посещали школы".

2) "Опрос, проведенный организацией «Спасите детей» в США и Европе во время пандемии COVID‑19, показал, что 49 % опрошенных в США детей заявили, что испытывали чувство тревоги, 34 % — чувство страха, 27 % — чувство беспокойства. В Финляндии 70 % участвовавших в опросе детей сообщили о чувстве тревоги, 55 % — чувстве усталости".

3) "Онлайн-опрос был проведен в период 27 апреля — 26 мая 2020 г.; в нё м приняли участие 29 779 школьников из 79 регионов Российской Федерации. Среди респондентов 70 % — городские жители, 30 % — из сельской местности. По полу ответившие распределились следующим образом: 41,6 % — мальчики и 58,4 % — девочки.

4) "Почти половина опрошенных (46,7 %) стала больше времени заниматься с использованием компьютера или другого гаджета, 35,6 % — больше общаться в социальных сетях. В дни самоизоляции отмечалась недостаточная продолжительность сна (7 ч и менее) у 25,4 % опрошенных; совсем не имели прогулок либо они были менее 30 мин 38,5 % опрошенных".

5) "В период самоизоляции ежедневную физическую активность, рекомендуемую ВОЗ (не менее 60 мин в день), имели всего лишь 22,3 % школьников. Соответственно, 77,7 % респондентов в период самоизоляции имели недостаточную физическую активность. Не занимались физическими упражнениями и спортом 38,6 % респондентов. Более половины опрошенных школьников (54,1 %) занимались самостоятельно или с помощью онлайн-тренировок, на тренажерах; небольшая группа школьников (6,0 %) занималась с тренером в онлайн-режиме или дистанционно выполняла школьные задания по физической культуре".

6) "75,5 % обучающихся в период самоизоляции имели те или иные жалобы на состояние здоровья. Дистанционное обучение предполагает длительное использование электронных устройств, оснащенных экраном. Анализ отмеченных обучающимися жалоб позволяет предположить у 30,7 % респондентов наличие компьютерного зрительного синдрома (КЗС). Из глазных наиболее распространенной была жалоба на покраснение глаз (18,1 %), из зрительных — жалоба на усталость глаз (44,9 %), из общих — утомление при длительной работе на компьютере или с использованием других гаджетов — 30,4 %".

7) "Установлено, что 76,6 % респондентов не испытывают каких-либо неприятных ощущений в кистях рук при работе с компьютером и другими гаджетами, а для 23,4 % респондентов характерны боль и/или покалывание и онемение (13,2 %) или неприятные ощущения при сгибании кисти и/или большого и указательного пальцев (14,4 %). Один из перечисленных симптомов отметили 19,2 % респондентов, что можно расценивать как формирующийся карпально-туннельный (запястный) синдром (КТС), на наличие обоих симптомов (то есть на отчетливый КТС) указали 4,2 % школьников".

8) "Невротические реакции астенического типа можно предположить у 41,6 % школьников. Наиболее частыми жалобами являлись: «неоднократные колебания настроения в течение дня», на это указали 31,6 % опрошенных; почти столько же (31,2 %) — на «раздражительность и вспыльчивость»; «частое желание плакать» отметили 20,4 %; «беспричинные головные боли» — 19,4 % школьников".

9) "Анализ данных опроса, связанного с отношением обучающихся к длительному периоду самоизоляции, установил, что 16,8 % школьникам самоизоляция нравится, 36,7 % — не нравится, а 25,3 % из них отметили безразличное отношение. Следует обратить внимание на то, что каждый пятый респондент (21,2 %) ответил, что самоизоляция была для них невыносима".

10) "По данным опроса, проведенного ОНФ «Равные возможности — детям» и фондом «Национальные ресурсы образования» у 2695 школьников от 13 до 18 лет, 77 % из них отметили возросший объем заданий для самостоятельной работы, 49 % — увеличение утомляемости [22]. Треть школьников (34 %) и почти четверть родителей (24,0 %) из различных регионов России считают, что онлайн-занятия очень утомительны и нагрузку необходимо снизить".