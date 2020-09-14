Чего стоила детям "дистанционка": научное исследование

В журнале "Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья" появилась научная статья
со сложным названием ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И САМОЧУВСТВИЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ, ДИСТАНЦИОННО ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ
ЭПИДЕМИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID‑19).
Основные тезисы:
1) "В связи с эпидемией новой коронавирусной
инфекции (COVID‑19) в мире 1,3 млрд детей весной 2020 г. находились в самоизоляции и не
посещали школы".
2) "Опрос, проведенный организацией «Спасите детей» в США и Европе во
время пандемии COVID‑19, показал, что 49 % опрошенных в США детей заявили, что испытывали чувство тревоги, 34 % — чувство страха,
27 % — чувство беспокойства. В Финляндии
70 % участвовавших в опросе детей сообщили о чувстве тревоги, 55 % — чувстве усталости".
3) "Онлайн-опрос был проведен в период 27 апреля — 26 мая 2020 г.; в нём приняли участие
29 779 школьников из 79 регионов Российской
Федерации. Среди респондентов 70 % — городские жители, 30 % — из сельской местности.
По полу ответившие распределились следующим образом: 41,6 % — мальчики и 58,4 % —
девочки.
4) "Почти половина опрошенных (46,7 %) стала больше времени заниматься с использованием компьютера или другого гаджета, 35,6 % —
больше общаться в социальных сетях. В дни
самоизоляции отмечалась недостаточная продолжительность сна (7 ч и менее) у 25,4 % опрошенных; совсем не имели прогулок либо они
были менее 30 мин 38,5 % опрошенных".
5) "В период самоизоляции ежедневную физическую активность, рекомендуемую ВОЗ (не менее 60 мин в день), имели всего лишь 22,3 %
школьников. Соответственно, 77,7 % респондентов в период самоизоляции имели недостаточную физическую активность. Не занимались
физическими упражнениями и спортом 38,6 %
респондентов. Более половины опрошенных
школьников (54,1 %) занимались самостоятельно или с помощью онлайн-тренировок, на тренажерах; небольшая группа школьников (6,0 %)
занималась с тренером в онлайн-режиме или
дистанционно выполняла школьные задания по
физической культуре".
6) "75,5 % обучающихся в период самоизоляции имели те или иные жалобы на состояние здоровья. Дистанционное обучение
предполагает длительное использование электронных устройств, оснащенных экраном.
Анализ отмеченных обучающимися жалоб
позволяет предположить у 30,7 % респондентов
наличие компьютерного зрительного синдрома
(КЗС). Из глазных наиболее распространенной была
жалоба на покраснение глаз (18,1 %), из зрительных — жалоба на усталость глаз (44,9 %),
из общих — утомление при длительной работе
на компьютере или с использованием других гаджетов — 30,4 %".
7) "Установлено, что 76,6 % респондентов не испытывают каких-либо неприятных ощущений
в кистях рук при работе с компьютером и другими гаджетами, а для 23,4 % респондентов характерны боль и/или покалывание и онемение
(13,2 %) или неприятные ощущения при сгибании кисти и/или большого и указательного пальцев (14,4 %).
Один из перечисленных симптомов отметили 19,2 % респондентов, что можно расценивать
как формирующийся карпально-туннельный
(запястный) синдром (КТС), на наличие обоих
симптомов (то есть на отчетливый КТС) указали
4,2 % школьников".
8) "Невротические реакции астенического типа
можно предположить у 41,6 % школьников.
Наиболее частыми жалобами являлись: «неоднократные колебания настроения в течение
дня», на это указали 31,6 % опрошенных; почти столько же (31,2 %) — на «раздражительность и вспыльчивость»; «частое желание плакать» отметили 20,4 %; «беспричинные головные боли» — 19,4 % школьников".
9) "Анализ данных опроса, связанного с отношением обучающихся к длительному периоду самоизоляции, установил, что 16,8 % школьникам
самоизоляция нравится, 36,7 % — не нравится,
а 25,3 % из них отметили безразличное отношение. Следует обратить внимание на то, что каждый пятый респондент (21,2 %) ответил, что самоизоляция была для них невыносима".
10) "По
данным опроса, проведенного ОНФ «Равные
возможности — детям» и фондом «Национальные ресурсы образования» у 2695 школьников
от 13 до 18 лет, 77 % из них отметили возросший объем заданий для самостоятельной работы, 49 % — увеличение утомляемости [22].
Треть школьников (34 %) и почти четверть родителей (24,0 %) из различных регионов России
считают, что онлайн-занятия очень утомительны и нагрузку необходимо снизить".