Две гражданки Украины - мать и дочь - устроили пьяный дебош
и попытались избить полицейских в международном аэропорту имени Ференца Листа в Будапеште.
Около 45% украинцев считают, что разговаривать на украинском языке более патриотично, чем служить на фронте (33%), свидетельствуют результаты опроса
группы «Рейтинг», посвящённого Дню независимости республики.
Между тем, члены Совета Безопасности ООН не смогли ознакомиться
с выступлением говорившего на мове украинского спикера, потому что его слова не удалось перевести на официальные языки ООН.