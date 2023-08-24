 

Пьяные украинки устроили дебош в Будапеште; украинцы считают, что мова для патриотизма важнее, чем идти на фронт

Две гражданки Украины - мать и дочь - устроили пьяный дебош и попытались избить полицейских в международном аэропорту имени Ференца Листа в Будапеште.
Около 45% украинцев считают, что разговаривать на украинском языке более патриотично, чем служить на фронте (33%), свидетельствуют результаты опроса группы «Рейтинг», посвящённого Дню независимости республики. 
Между тем, члены Совета Безопасности ООН не смогли ознакомиться с выступлением говорившего на мове украинского спикера, потому что его слова не удалось перевести на официальные языки ООН.
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APN.ru