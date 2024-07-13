 

Системы "помощи водителю" ухудшают водительские навыки; разработчик чата GPT запустил секретный проект

 

Специалисты британского Ноттингемского университета исследовали воздействие систем с третьим уровнем автономности (eyes off), которые не требуют от человека незамедлительной реакции и позволяют отвлекаться от дороги, и обнаружили, что они ухудшают человеческие навыки вождения. Учёные посадили на тренажёр 17 участников, водителям разрешалось убирать руки с руля, но в определённый момент им велели брать управление на себя. Выяснилось, что в течение десяти секунд после передачи управления от машины к человеку почти все участники демонстрировали плохие навыки вождения и на две-три секунды были дезориентированы в пространстве.


Американская корпорация Open-AI, которая разработала чат GPT, начала работу над секретной моделью искусственного интеллекта. Проект имеет высокий статус секретности даже внутри корпорации, но в материале "Рейтерс" говорится, что речь идёт о модели ИИ, которая способна «думать как человек» и вести «глубокое исследование».

В мае из Open-AI ушёл её сооснователь Илья Суцкевер - человек, который возглавлял отдел "супервыравнивания" (Superalignment). Этот отдел работал над тем, чтобы что-то противопоставить "сверхразуму". 

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