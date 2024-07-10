Украинцы обстреляли пятиэтажку в Шебекине, погибшие и раненые под Белгородом и в ДНР

Украинцы ударили ракетой «Ураган» по пятиэтажному дому в центре Шебекина Белгородской области, семь человек ранены, один погиб. Снаряд угодил в несущую торцевую стену рядом с балконами. Всего в городе обстрелом повреждены три многоквартирных дома, два соцобъекта, пять коммерческих объектов, промышленное предприятие, 20 автомобилей. В Грайвороне при атаке дрона ранен мирный житель, повреждено здание и четыре легковых автомобиля. Для обеспечения безопасности Белгородской области от атак ВСУ требуется время, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, "реализация этой задачи растянута по времени".

В Горловке, ДНР, из-за украинского обстрела погибла мирная жительница, трое ранены. Украинцы обстреляли больницу в Донецке, повреждены стёкла, фасад и потолок.

Из-за украинского обстрела нарушено электроснабжение Энергодара Запорожской области, в городе проблемы с сотовой связью и интернетом.



