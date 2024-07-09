Муфтий Татарстана заявил, что "быть покрытой для женщины - приказ Всевышнего"

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против инициативы по ограничению ношения религиозной одежды в общественных местах и образовательных организациях, назвав это ущемлением конституционных прав.

"Присоединяюсь к позиции Координационного центра мусульман Северного Кавказа и от имени мусульман Татарстана и ДУМ РТ выражаю полную солидарность с заявлением против законодательной инициативы по ограничению ношения религиозной одежды в общественных местах и образовательных организациях России. В то время, когда мусульманские бойцы проливают кровь в зоне СВО за Родину, за свои национальные и религиозные традиции, за общие духовные ценности народов России, в тылу их женщин на законодательном уровне пытаются ущемить в конституционных правах и запретить покрываться".

В то же время, по его собственным словам, "покрываться" для женщин - не право, а обязанность:

"Быть покрытой для женщины - это приказ Всевышнего, который мусульмане не преступят ни при каких обстоятельствах и под любой угрозой".

С инициативой о праве образовательных организаций устанавливать запрет из соображений безопасности выступил депутат Владислав Даванков. Он имел в виду лишь локальные запреты, однако по этому поводу взволновался и Координационный центр мусульман Северного Кавказа, заявивший, что такой запрет - "путь к расколу".

"Категорически нельзя запрещать или ограничивать обязательную для мусульманок религиозную одежду, в том числе и в образовательных организациях, под предлогом принятия локальным актом единой светской формы. Будет абсолютно неправильно, если разрешить локальными нормативными актами регламентировать одежду учеников образовательными организациями. Это путь к расколу".