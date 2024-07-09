Раскрыты размер дивидендов богатейших российских миллиардеров и средний размер банковских вкладов россиян

По итогам 2023 года и первого квартала 2024-го по меньшей мере 12 богатейших российских миллиардеров получили 11,3 миллиарда долларов (1 триллион рублей) доходов в виде дивидендов. Согласно оценке "Блумберга", наибольшие доходы в виде дивидендов за этот период времени получили экс-глава "Лукойла" Вагит Алекперов (186 миллиардов рублей), основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов (148 миллиардов рублей) и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (121 миллиард). Наверху рейтинга оказались также акционер "Сибура" и председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон (107 млрд), основатель USM Алишер Усманов (87 миллиардов), председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадий Тимченко (79 миллиардов дивидендов от НОВАТЭКа и «Сибура»), бывший вице-президент «Лукойла» Леонид Федун (77 миллиардов). В список также вошли семья совладельца "Фосагро" Андрея Гурьева (54 миллиарда), семья депутата Госдумы Андрея Скоча (53 миллиарда), глава "Норникеля" Владимир Потанин (52 миллиарда), председатель Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников (25 миллиардов) и жена ректора Санкт-Петербургского горного университета Татьяна Литвиненко (23 миллиарда).

В январе-июне 2024 года совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось в общей сложности на 28,749 миллиарда долларов и достигло уровня в 354,99 миллиарда долларов.



