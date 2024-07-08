Мигранты домогались к детям в Подмосковье, возбуждены уголовные дела

В подмосковной Балашихе на реке Пехорке гражданин Узбекистана домогался к двенадцатилетней девочке, возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

В подмосковном Красноармейске разнорабочий Шерали домогался к двенадцатилетнему мальчику, который купался в реке Воре, возбуждено дело по статье 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК РФ.

Ранее стало известно, что в одной только Москве за полгода мигранты совершили 103 преступления против детей.