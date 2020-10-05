 

Новая смена в "Орлёнке" объединит детей разделением регионов

На официальном сайте Минпросвещения России появилось сообщение о том, что "новая смена в «Орлёнке» объединит школьников из 11 регионов страны". Имеются в виду Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Москва и Подмосковье, Калужская, Ростовская, Архангельская и Мурманская области, Чукотка и Якутия.
 
Но даже ребятам, которые проделают до "Орлёнка" такой длинный путь, не удастся пообщаться со своими сверстниками из других регионов:
 
...все мероприятия пройдут с учётом мер социального дистанцирования и разобщённости.

Размещение в лагерях «Орлёнка» организовано по принципу разделения регионов, дети из разных субъектов Федерации не будут пересекаться на образовательных и развлекательных мероприятиях.


 
Смена продлится с 5 по 25 октября. 

 


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