Минпросвещения против педагогической экспертизы
- 19.08.2020, 17:17,
- Новости
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Министерство просвещения РФ намерена исключить педагогическую экспертизу из Закона об образовании. Сейчас её необходимость предусмотрена при принятии нормативных актов, с тем чтобы понимать, как они согласуются с логикой и практикой образовательного процесса.
В Министерстве просвещения считают
, что эта процедура избыточна, ведь "в настоящее время проекты нормативных правовых актов, в том числе касающиеся вопросов обучения и воспитания, подлежат обязательному общественному обсуждению".
Законопроект будет обсуждаться до 3-го сентября.