Минпросвещения против педагогической экспертизы

Министерство просвещения РФ намерена исключить педагогическую экспертизу из Закона об образовании. Сейчас её необходимость предусмотрена при принятии нормативных актов, с тем чтобы понимать, как они согласуются с логикой и практикой образовательного процесса.

В Министерстве просвещения считают , что эта процедура избыточна, ведь "в настоящее время проекты нормативных правовых актов, в том числе касающиеся вопросов обучения и воспитания, подлежат обязательному общественному обсуждению".

Законопроект будет обсуждаться до 3-го сентября.



