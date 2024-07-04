Госдума приняла закон об обязанности депутатов и сенаторов согласовывать выезды за рубеж

Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении и в целом закон об обязанности депутатов и сенаторов согласовывать свои выезды за пределы России. Предполагается дополнить закон "О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ" нормой о том, что сенаторы и депутаты Госдумы "обязаны согласовать выезд за пределы территории РФ, за исключением служебных командировок". При этом указывается, что полномочия парламентариев могут быть прекращены досрочно "в случае выезда из РФ без согласования".

В пояснительной записке указано, что необходимость изменений обусловлена возникновением новых угроз безопасности РФ в условиях проведения специальной военной операции на территории Украины, санкционного давления западных стран и значительной активизацией деструктивной деятельности иностранных спецслужб недружественных государств.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провёл в своём телеграме опрос, поддерживают ли россияне такие ограничения для депутатов и ответственность за их нарушения. 90% высказались в поддержку ограничений.