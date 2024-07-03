 

Погибшие в Херсонской области, раненые в Белгородской и Запорожской. 45% украинцев согласны на уступки, чтобы вступить в НАТО

Три человека ранены при ударе украинцев по предприятию в белгородском Шебекине, при ударе дрона по посёлку Ленинский ранен тракторист. В Новой Таволжанке ранена женщина, повреждены два частных дома. При обстреле Белгорода ракетами "Вампир" загорелась станция техобслуживания, повреждены три частных дома и 27 автомобилей.
Два человека погибли и один ранен при ударе украинцев по единственной в херсонских Алёшках пекарне и повторно - по тушившим пожар сотрудникам.
Глава "Росатома" Алексей Лихачёв сообщил, что в результате трёх ударов дронов по по подстанции "Радуга" в Энергодаре ранены восемь сотрудников Запорожской АЭС, "нарушена штатная схема энергоснабжения города, также нарушено штатное функционирование объектов станции, таких как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения".
В Донецке украинским обстрелом разрушен "первый республиканский супермаркет" на Киевском проспекте, четыре посёлка в ДНР (в районе Горловки) остались без света.
 
По данным опроса Европейского совета по международным отношениям, 45% украинцев выразили согласие на территориальные уступки России в обмен на «свободу выбора» в вопросе вступления в Евросоюз и НАТО. 26% предпочли бы вернуть границы Украины 1991 года и при этом согласиться на нейтральный статус страны. 29% опрошенных не дали чёткого ответа. 
Страны Североатлантического альянса договорились о финансировании военной поддержки Украине в размере 40 миллиардов евро на 2025 год. 

 


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