Погибшие в Херсонской области, раненые в Белгородской и Запорожской. 45% украинцев согласны на уступки, чтобы вступить в НАТО

и один ранен при ударе украинцев по единственной в херсонских Алёшках пекарне и повторно - по тушившим пожар сотрудникам.

по международным отношениям,

45% украинцев выразили согласие на территориальные уступки России в обмен на «свободу выбора» в вопросе вступления в Евросоюз и НАТО. 26% предпочли бы вернуть границы Украины

1991 года и при этом согласиться на нейтральный статус страны. 29% опрошенных не дали чёткого ответа.