 

Кабмин не поддержал проект лишения приобретённого гражданства РФ за тяжкие преступления

Российское правительство не поддержало законопроект, предполагающий возможность лишать приобретённого гражданства РФ за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В правительстве заявили, что авторы проекта внесли в него слишком большой список преступлений, за которые можно лишить гражданства, и что законопроект "нуждается в доработке". В конце апреля сообщалось, что за полгода 398 "новых россиян" лишились гражданства из-за совершённых преступлений.

 

В Москве арестовали гражданина Узбекистана, пристававшего к девочкам-подросткам на пляже.

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APN.ru