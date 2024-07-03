Кабмин не поддержал проект лишения приобретённого гражданства РФ за тяжкие преступления

Российское правительство не поддержало законопроект, предполагающий возможность лишать приобретённого гражданства РФ за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В правительстве заявили, что авторы проекта внесли в него слишком большой список преступлений, за которые можно лишить гражданства, и что законопроект "нуждается в доработке". В конце апреля сообщалось, что за полгода 398 "новых россиян" лишились гражданства из-за совершённых преступлений.

В Москве арестовали гражданина Узбекистана, пристававшего к девочкам-подросткам на пляже.