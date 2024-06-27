Председатель КС РФ считает, что ИИ нельзя уподоблять человеку, но особый правовой режим для роботов нужен

Признание искусственного интеллекта субъектом права по модели человека однозначно неприемлемо, но роботам требуется отдельный правовой режим, сказал председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

"Постановка вопроса о сколько-нибудь автономной правосубъектности искусственного интеллекта не то что преждевременна, но, будучи своего рода троянским конем трансгуманизма, в конституционно-правовом плане принципиально неприемлема. Признать особый правовой режим (правовое положение) роботов, наверное, нужно (...) Ошибка системы есть ошибка ее создателя. Деликатная ответственность за ошибку робота может устанавливаться как общими нормами гражданского права, так и специальными законоположениями, но в любом случае отвечать должен человек - индивид или коллективный субъект: программист, производитель, пользователь и иные лица в зависимости от формы и степени их вины, а также тяжести наступивших последствий ".

Зорькин высказал мнение, что отрицательный ответ на вопрос, подобен ли ИИ человеку, очевиден, а логика защиты конституционной идентичности в обозримом будущем должна исходить из исключения возможности обладания какими бы то ни было классами ИИ правосубъектностью по модели физического лица. Правовое регулирование должно помочь поставить заслон на пути неправомерного использования высоких технологий и обеспечить действенный контроль, включая беспрепятственную и не влекущую катастрофических последствий возможность полного отключения ИИ в чрезвычайной ситуации.

В то же время Зорькин считает, что остановить развитие технологий искусственного интеллекта и биоинженерии "невозможно" и "контрпродуктивно".

В 2024 году искусственный интеллект становится центральной технологией, и в 2025 году не будет ни одного успешного приложения, которое будет написано без использования ИИ или не будет содержать эту технологию, заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

