Под Волгоградом мигранты набросились на полицейских, в Петербурге мигрант пытался задушить ребёнка

В райцентре Быково под Волгоградом толпа мигрантов набросилась на полицейских и оскорбляла их. Иностранцы окружили патрульный автомобиль и некоторые из них стали бросаться на оперативников с бранью. Жители вызвали патруль из-за драки, которую устроили мигранты, но когда правоохранители приехали проверить документы хулиганов, те отказались подчиняться. Подписчик телеграм-канала "Многонационал" рассказывает, что Быково превращается в гетто, "русское население оттуда уезжает из-за постоянного культурного обмена, а новых россиян становится всё больше".

Также, как сообщает "Многонационал", в подмосковном городе Видное уроженцы Армении сбили на машине женщину и пытаются замять дело.



Пострадавшая получила серьезные травмы и какое-то время была без сознания. Вскоре на место аварии прибыла «братская помощь» со стороны земляков виновников ДТП. Судя по тому, как приезжие по-приятельски общались с полицейскими, они были знакомы.

Пишут, что представители диаспоры приехали в местную больницу, куда доставили пострадавшую, чтобы порешать, чтобы женщину там не оставляли. Так делают, что бы оформили только лёгкий вред здоровью.

В итоге женщине, которая не могла двигаться, не оказали медицинской помощи и заявили, что она может сама идти домой, несмотря на то, что она не могла двигаться.

Полиция в Красносельском районе Петербурга задержала 25-летнего уроженца Узбекистана, который пытался задушить двенадцатилетнего мальчика из-за конфликта на спортивной площадке. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

Силовики задержали шесть членов преступной группы, которая организовала незаконное пребывание в Свердловской области более 4 тыс. иностранцев. Для этого они использовали поддельные трудовые договоры.