 

Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ДНР и ЛНР

Три человека погибли и девять ранены при обстреле Донецка из РСЗО. Затем ещё одна мирная жительница ранена в Кировском районе Донецка. Девочки 2009 и 2014 г.р. ранены в Горловке, сообщается о погибшей женщине и двоих раненых мужчинах.
В ЛНР украинцы кассетными боеприпасами нанесли удар по жилым домам в густонаселённом районе Кременной, повреждены четыре многоквартирных дома, тяжело ранены два человека.
Пост радиационного контроля ЗАЭС в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ. Также ВСУ обстреляли сельскохозяйственное предприятие "Виктория", находящееся в прифронтовой Каменке-Днепровской Запорожской области, повреждены складские помещения и техника.
В Белгородской области беспилотник ударил по припаркованному служебному автомобилю на участке автодороги Архангельское — Зиборовка, машина полностью сгорелаЕщё один дрон атаковал легковой автомобиль в селе Новостроевка-Первая, машина повреждена. ВСУ обстреляли из РСЗО село Муром, повреждены фасады трех соцобъектов и линии газо- и электроснабжения. В Шамине сгорели два автомобиля после того, как украинский дрон сдетонировал на парковке сельхозпредприятия. В Новой Таволжанке повреждена хозпостройка.

 


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