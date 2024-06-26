Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ДНР и ЛНР

дарил по припаркованному служебному автомобилю на участке автодороги Архангельское — Зиборовка, машина полностью сгорела

Ещё один дрон атаковал легковой автомобиль в селе Новостроевка-Первая, машина повреждена. ВСУ обстреляли из РСЗО

село Муром, повреждены фасады трех соцобъектов и линии газо- и электроснабжения. В Шамине сгорели два автомобиля после того, как украинский дрон сдетонировал на парковке сельхозпредприятия. В Новой Таволжанке повреждена хозпостройка.

В Белгородской области беспилотник у