Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ДНР и ЛНР

Три человека погибли
и девять ранены при обстреле Донецка из РСЗО. Затем ещё одна мирная жительница ранена
в Кировском районе Донецка. Девочки 2009 и 2014 г.р. ранены
в Горловке, сообщается о погибшей женщине и двоих раненых мужчинах.
В ЛНР украинцы кассетными боеприпасами нанесли удар по жилым домам в густонаселённом районе Кременной, повреждены четыре многоквартирных дома, тяжело ранены два человека.
Пост радиационного контроля ЗАЭС в Великой Знаменке полностью уничтожен
в результате артиллерийского обстрела ВСУ. Также ВСУ обстреляли
сельскохозяйственное предприятие "Виктория", находящееся в прифронтовой Каменке-Днепровской Запорожской области, повреждены складские помещения и техника.
В Белгородской области беспилотник ударил по припаркованному служебному автомобилю на участке автодороги Архангельское — Зиборовка, машина полностью сгорела. Ещё один дрон атаковал легковой автомобиль в селе Новостроевка-Первая, машина повреждена. ВСУ обстреляли из РСЗО село Муром, повреждены фасады трех соцобъектов и линии газо- и электроснабжения. В Шамине сгорели два автомобиля после того, как украинский дрон сдетонировал на парковке сельхозпредприятия. В Новой Таволжанке повреждена хозпостройка.