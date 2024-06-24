 

Человек превзошёл автопилот при управлении автомобилем в сложных ситуациях

 

Специалисты Университета Флориды обнаружили преимущества живых водителей над системами автоматического пилотирования при управлении в сложных ситуациях. Хотя в рядовых условиях автопилот аккуратнее управляет автомобилем, чем человек, при сложных погодных условиях и в ряде других ситуаций, когда нужно быстро принимать решение, живой водитель справляется с управлением лучше.

Специалисты изучили статистику о 35 тысячах ДТП и подробно проанализировали результаты испытаний различных систем беспилотного управления автомобилями. Выяснилось, что в сумерках или ночью люди превосходят автопилот с точки зрения безопасности. При недостаточном освещении беспилотные автомобили попадают в аварии в пять раз чаще, чем люди.

Также "беспилотники" в два раза чаще оказываются в ДТП во время прохождения поворотов. Не только плохое освещение, но и дождь или снег значительно увеличивают вероятность аварии.


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APN.ru