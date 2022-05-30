 

Возобновлена подача воды в канал "Северский Донец -- Донбасс"

 

Вода начала поступать в Донбасс из реки Северский Донец после того, как специалисты МЧС ДНР соорудили трубопровод, питающий канал, который был перекрыт из-за последствий украинских обстрелов. Работа шла под обстрелами, в очень сложных условиях, с невозможностью подъезда спецтехники, однако не прекращалась даже ночью. Протяжённость водовода превышает 2 км, перепад высот по вертикали - 70 м. В Донецке 26 февраля была отключена централизованная подача горячей воды, 30 марта отключено центральное отопление, действует режим экономии воды. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Северо-Крымский канал впервые за 8 лет полностью заполнен водой
» Российские войска вышли к Херсону, Северо-Крымский канал разблокирован
» В Луганской области начались бои
» Едва ли не крупнейшая (хотя и не очень опасная) авария в истории московского метро
» Мертвое море соединят с Красным
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Нужно уметь быстро реагировать на изменяющуюся реальность.

Нужно уметь быстро реагировать на изменяющуюся реальность.

Опыт дефашизации японской нации

Опыт дефашизации японской нации

Турция союзник или оппонент России? Взгляд из Казани.

Турция союзник или оппонент России? Взгляд из Казани.

Балтика не должна стать «внутренним морем НАТО». Как Россия будет воевать с Финляндией и Швецией?

Балтика не должна стать «внутренним морем НАТО». Как Россия будет воевать с Финляндией и Швецией?

«Главное — это не обезуметь»

«Главное — это не обезуметь»

Орбитальный порт

Орбитальный порт

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Запорожская и Херсонская области остались без мобильной связи

  • 18:59
  • 90

При обстреле школ в Донецке из американских гаубиц погибло пять человек

  • 18:42
  • 160

В Екатеринбурге мигранты толпой избили гражданина России

  • 18:30
  • 171

В Тверской области пройдёт фестиваль русской еды "У Пожарского в Торжке"

  • 18:25
  • 151

В Курскую область стягиваются военные

  • 17:44
  • 188

Экспорт муки из РФ вырос в четыре раза

  • 17:31
  • 178
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru