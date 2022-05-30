Возобновлена подача воды в канал "Северский Донец -- Донбасс"

Вода начала поступать в Донбасс из реки Северский Донец после того, как специалисты МЧС ДНР соорудили трубопровод, питающий канал, который был перекрыт из-за последствий украинских обстрелов. Работа шла под обстрелами, в очень сложных условиях, с невозможностью подъезда спецтехники, однако не прекращалась даже ночью. Протяжённость водовода превышает 2 км, перепад высот по вертикали - 70 м. В Донецке 26 февраля была отключена централизованная подача горячей воды, 30 марта отключено центральное отопление, действует режим экономии воды.