В Сан-Франциско активизировалась борьба с роботизированными такси

Британская газета "Дейли Мейл" рассказывает , как в Сан-Франциско толпа подожгла Jaguar I-PACE, один из первых в мире полностью самоуправляемых автомобилей, когда это беспилотное такси не заметило толпу празднующих китайский новый год на проезжей части. От машины стоимостью 165 000 долларов остался лишь обугленный остов.

Это первый случай открытого поджога, но не первый случай вандализма в отношении беспилотного такси. Чаще же всего активисты движения против роботакси из группы под названием Safe Street Rebel выслеживают такие транспортные средства в Сан-Франциско и обездвиживают их, ставя дорожный конус им на крышу; при этом установленные там датчики отключаются.

"Мы видим, как люди достигают точки кипения из-за технологий, которые им не нужны и не делают их жизнь лучше, - говорит Мисси Каммингс, профессор робототехники в Университете Джорджа Мейсона в Вашингтоне, бывший старший советник правительства США по безопасности дорожного движения. - Люди устали от того, что им навязывают искусственный интеллект и подразумевают, что их вот–вот заменят".

Тем более что автомобили с автономным управлением допускают ошибки. Совсем недавно похожий электрический Jaguar I-PACE из-за сбоя в системе стал неуправляемым на британской автостраде, водитель никак не мог остановить машину.

В Сан-Франциско, который стремится к тому, чтобы стать местом технической революции и запустил уже 600 роботизированных такси, автомобили с автономным управлением врезались в полицию, пожарных и скорую помощь и блокировали их транспортные средства (было зафиксировано более 75 инцидентов), сбивали велосипедистов, внезапно останавливались без причины в быстро движущемся потоке транспорта и даже наезжали на пешехода и протаскивали его десяток метров, прежде чем остановиться.





Ожидается, что в Британию роботизированные такси придут в 2026 году. Между тем, у них множество проблем. Чаще всего искусственный интеллект автомобиля "галлюцинирует", видя на дороге что-то, чего там просто нет, и резко тормозя, что причиняет большие неудобства как в городе, так и на автостраде. Иногда они, наоборот, внезапно ускоряются.

Опросы показывают, что водителям не нравится ездить рядом с самоуправляемыми автомобилями и грузовиками.