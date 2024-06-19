В Дагестане с убившего жену полицейского сняли судимость, в Тюмени замначальника полиции задержан из-за махинаций с мигрантами

Верховный суд Дагестана снял судимость с бывшего сотрудника МВД Тагира Велагаева, убившего свою бывшую жену, от которой он сам ушёл к другой женщине, но всячески продолжал её преследовать. 5 февраля 2019 года полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл в дом к женщине, нанес ей четыре удара рукоятью травматического пистолета по голове, удушил, завернул в ковёр и ушёл. Через 12 дней соседи почувствовали запах. Дагестанский суд решил, что Велагаев убил жену в состоянии аффекта. Он останется на свободе, хотя и должен выплатить полтора миллиона компенсации.

В Тюмени правоохранители задержали заместителя начальника отдела полиции № 1 УМВД России по городу Сергея Неустроева и несколько его подчиненных. Они подозреваются в противоправных действиях в сфере миграции. Если вина задержанных будет установлена, их уволят из правоохранительных органов.