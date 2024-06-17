 

54% "соотечественников" не смогли подтвердить владение русским языком, во Владикавказе на девушку набросились за шорты

Больше половины (54%) заявителей программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников не смогли подтвердить владение русским языком с января по май 2024 года. В настоящее время механизм госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, адаптирован под требование повышения качества отбора претендентов: соотечественник, переезжающий в Россию в рамках госпрограммы, должен подтвердить владение русским языком на уровне "достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды".

 

Во Владикавказе (столица Северной Осетии) женщины набросились на девушку в коротких шортах и выгнали ее из торгового центра. 

Женщины обругали девушку в шортах, пытавшуюся объяснить, что она - туристка, заявив, что такой внешний вид в их культуре не положен и является постыдным. Девушку попросили уйти «туда, откуда пришла» и тыкали в неё палкой. Гостье пришлось покинуть торговый центр.

В Мытищах дети мигрантов толпой избили местных подростков, чтобы выгнать их с футбольного поля. По другой версии, нападавшие могли быть не мигрантами, а приезжими из южных регионов РФ. 

В Саратове продолжается рассмотрение дела новых россиян, обвиняемых в избиении пятнадцатилетней девочки. 

 

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